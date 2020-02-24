2020-02-24T11:10:00+03:00
Происшествия

Пьяный водитель перевернул свой ВАЗ на улице Черниговская

В праздничный день не обошлось без пьяных «защитников» за рулем
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Вечером 23 февраля в Саратове на улице Черниговская перевернулся автомобиль с пьяным водителем.

Водитель ВАЗ – 2114 не справился с 3управлением и врезался в ВАЗ – 2109, после этого автомобиль виновника аварии перевернулся. Как сообщил сайт «СЧП-Саратов», рулевой «четырнадцатой» был нетрезв.

Сотрудники ДПС составили протокол о нетрезвом вождении, пострадавший виновник аварии от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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