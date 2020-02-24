2020-02-24T11:00:36+03:00
Спорт

«СГАУ-Саратов» в День защитника отечества обыграл гандболистов из Таганрога

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После победы в первом матче дня челябинского «Динамо» над астраханским Гандбольный «СГАУ-Саратов» 23 февраля одержал уверенную победу над таганрогским «Таганрог-ЮФУ». Таким лишились шансов на попадание в плей-офф чемпионата, а саратовская команда добыла два очка в борьбе за четвертое место.

Итог матча заслуженная победа «СГАУ-Саратов» 26:21, позволившая нашей команде вернуться на четвёртую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «СГАУ-Саратов» проведёт 3 марта в Перми, где соперником станут гандболисты «Пермских медведей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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