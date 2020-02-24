Жительница Ртищево лишилась денег с карты при продаже газовой плиты
Полиция пока не раскрыла очередное дело о мошенничестве через Интернет, жертвой которого стала 58-летняя жительница Ртищево.
Как рассказала она правоохранителям, на сайте объявлений она разметила предложение о продаже газовой плиты. Ей позвонил неизвестный покупатель и предложил перевести деньги. Для этого попросил сообщить номер ее карточки, а также код, который пришел ей в смс-сообщении. После этого у нее с карты оказались списаны 9 тыс. рублей.
В ГУ МВД России по Саратовской области снова напоминают -
ни при каких обстоятельствах никому нельзя передавать данные своей банковской карты, в особенности секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей карты, а также коды, которые приходят на телефон в смс-сообщениях.
ИСТОЧНИК KP.RU