Жительница Ртищево лишилась денег с карты при продаже газовой плиты

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:39:43+03:00

Мошенники обманули ее при сделке через интернет

Изменить размер текста: A A

Полиция пока не раскрыла очередное дело о мошенничестве через Интернет, жертвой которого стала 58-летняя жительница Ртищево.

Как рассказала она правоохранителям, на сайте объявлений она разметила предложение о продаже газовой плиты. Ей позвонил неизвестный покупатель и предложил перевести деньги. Для этого попросил сообщить номер ее карточки, а также код, который пришел ей в смс-сообщении. После этого у нее с карты оказались списаны 9 тыс. рублей.

В ГУ МВД России по Саратовской области снова напоминают -

ни при каких обстоятельствах никому нельзя передавать данные своей банковской карты, в особенности секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей карты, а также коды, которые приходят на телефон в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU