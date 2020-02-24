2020-02-24T10:31:36+03:00
Происшествия

В Энгельсе раскрыта кража мотора с катера на одной из лодочных баз

Похититель оказался рецидивистом
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Полтора месяца понадобилось полиции в Энгельсском районе чтобы найти вора, который снял и вывез мотор с катера. Владелец плавсредства обратился в полицию 11 января, когда обнаружил пропажу. Катер находился на одной из лодочных стоянок. Стоимость похищенного агрегата оценивалась в 100 тыс. рублей.

В рамках следствия по уголовному делу о краже полиции удалось найти и задержать подозреваемого. У ранее судимого жителя Энгельса нашли украденный мотор.

Пока мужчина находится в стадии подозреваемого, с него взята подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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