В Энгельсе раскрыта кража мотора с катера на одной из лодочных баз
Похититель оказался рецидивистом
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Полтора месяца понадобилось полиции в Энгельсском районе чтобы найти вора, который снял и вывез мотор с катера. Владелец плавсредства обратился в полицию 11 января, когда обнаружил пропажу. Катер находился на одной из лодочных стоянок. Стоимость похищенного агрегата оценивалась в 100 тыс. рублей.
В рамках следствия по уголовному делу о краже полиции удалось найти и задержать подозреваемого. У ранее судимого жителя Энгельса нашли украденный мотор.
Пока мужчина находится в стадии подозреваемого, с него взята подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU