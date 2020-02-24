В лобовом столкновении в Вольске пострадала девушка и мужчина

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:15:47+03:00

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Поздно вечером 23 февраля в Вольске Саратовской области в столкновении двух ВАЗов пострадали мужчина и девочка-подросток.

Лобовое столкновение ВАЗ – 21140 и «Лады Гранта» произошло в 23.20 у дома № 79 по улице Ярославская.

По данным ОГИБДД МО МВД России «Вольский», 27-летний водитель ВАЗ – 21140 стал виновником аварии. Приехавшие на место ДТП медики оказали первую помощь 27-летнему водителю «Гранты», он отправлен на лечение домой.

Водителю ВАЗ – 21140 и его 16-летней пассажирке повезло меньше – с различными травмами они госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU