ГИБДД выступила с обращением к водителям Саратовской области
В Саратовской области на дороги опустился густой туман. В связи с этим ГИБДД региона выступила с обращением к водителям.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, автомобилистов просят проявлять повышенную осторожность в условиях низкой видимости.
Водителям рекомендовано не превышать скорость, чтобы можно было быстро остановить машину.
Также важно удостовериться в работе всех фар и габаритных огней.
- Не забывайте и о противотуманных фарах – их включение во время плохой видимости помогает другим идентифицировать ваш автомобиль на дороге, – отметили в ГИБДД.
При поворотах следует включать указатели, а при технической неисправности – использовать аварийную сигнализацию.
- Ни в коем случае не останавливайтесь сразу за поворотом! – предупредили автомобилистов в ГИБДД.
Есть рекомендации и для пешеходов: обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде. Напомним, за февраль в Саратовской области было сбито более 50 человек. Причем 11 аварий произошли по вине самих пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU