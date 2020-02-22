2020-02-22T12:38:23+03:00
Происшествия

ГИБДД выступила с обращением к водителям Саратовской области

Из-за сильного тумана повысился риск ДТП
Екатерина Семенова
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В Саратовской области на дороги опустился густой туман. В связи с этим ГИБДД региона выступила с обращением к водителям.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, автомобилистов просят проявлять повышенную осторожность в условиях низкой видимости.

Водителям рекомендовано не превышать скорость, чтобы можно было быстро остановить машину.

Также важно удостовериться в работе всех фар и габаритных огней.

- Не забывайте и о противотуманных фарах – их включение во время плохой видимости помогает другим идентифицировать ваш автомобиль на дороге, – отметили в ГИБДД.

При поворотах следует включать указатели, а при технической неисправности – использовать аварийную сигнализацию.

- Ни в коем случае не останавливайтесь сразу за поворотом! – предупредили автомобилистов в ГИБДД.

Есть рекомендации и для пешеходов: обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде. Напомним, за февраль в Саратовской области было сбито более 50 человек. Причем 11 аварий произошли по вине самих пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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