За февраль в Саратовской области сбит 51 пешеход

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:00:19+03:00

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В феврале 2020 года в Саратовской области был сбит 51 пешеход, из них семь несовершеннолетних.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, 11 авария спровоцировали сами пешие участники дорожного движения.

В ДТП три человека погибли, 48 пострадали.

23 случая произошли в темное время суток, и на пешеходах не было световозвращающих элементов.

Для того чтобы не стать участником дорожного происшествия пешеходам необходимо быть предельно внимательными и соблюдать простые правила безопасного поведения:

1. Двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части). При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.

2. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе такие предметы по закону.

3. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.

4. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода, если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения.

- Водители также будьте внимательны, снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности. Мы надеемся, что ни Вы, ни Ваши родные, друзья и знакомые не попадете в число пострадавших при дорожных происшествиях! – обращается ГИБДД к жителям области.

ИСТОЧНИК KP.RU