Саратовский приют для животных «Верный друг» выиграл 1,2 млн рублей гранта от Президента РФ

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:45:42+03:00

Больше всего грантов в конкурсе выиграли проекты Саратовской епархии

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Гранты президент России на развитие гражданского общества получат 23 общественных и религиозных организации из Саратовской области.

На заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества подвели итоги и огласили победителей.

Максимальную сумму в 3 200 536 рублей получит Благотворительный Фонд "Александр Невский". При собственном софинансировании в 1 145 074 рублей от него победил проект Ресурсный центр "Добрая воля. Инициатива. Компетентность.": партнерство в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вторым по уровню финансирования за счет гранта - 2 985 199 рублей - стал проект «Дом Франка в Саратове: наследие и наследники» Саратовского регионального общественного движения содействия развитию гражданского общества «Жить здесь!» Cофинансирование проекта - 792 700,00

Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 1804 организации (89,4%) из регионов, в том числе 569 из небольших городов и сельской местности.

На конкурс поступило 9308 проектов, из них поддержку получат 2017 организаций на общую сумму 4 миллиарда 92 миллиона рублей. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.

Вот остальные победители из Саратовской области конкурса грантов президента:

Образовательный проект для студентов "Свое дело"

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация Молодых Предпринимателей"

Размер гранта - 1 624 647,00 -

Софинансирование - 213 010,00

Межрегиональный образовательный проект "Молодежь. Общество. Будущее"

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ САРАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"

Размер гранта - 1 730 320,00

Cофинансирование - 634 750,00

Деревня у водяной мельницы: краеведческий коворкинг

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "АРТЕЛЬ"

Размер гранта - 475 990,00

Cофинансирование - 253 315,60

Ресурсный центр активного досуга в Лысогорском районе Саратовской области

САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА"

Размер гранта - 401 650,00

Cофинансирование - 286 100,00

Монумент-памятник "Воин-освободитель", установленный в Берлине-символ патриотического воспитания молодого поколения Как показывает название Проекта, ...

САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ"

Размер гранта - 1 277 820,00

Cофинансирование - 138 000,00

Тактильный краеведческий атлас Саратовской области

Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Саратова Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Размер гранта - 1 371 544,00

Cофинансирование - 532 492,00

Культурно-просветительский проект «Благовест»

Централизованная православная религиозная организация Саратовская Епархия Русской Православной Церкви ( Московский Патриархат)

Размер гранта - 2 411 606,00

Cофинансирование - 810 294,00

Передвижной музей: Верность памяти

Балашовская районная организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Размер гранта - 432 159,00

Cофинансирование - 21 873,60

Проект детского конно-спортивного центра "Галопом к победам"

САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ «ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА»

Размер гранта - 1 680 886,00

Cофинансирование - 545 000,00

Хвалынск: культурные слои

ФОНД СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХВАЛЫНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОСНОВЫЙ ОСТРОВ"

Размер гранта - 2 957 072,00

Cофинансирование - 1 214 040,00

Содействие нравственному воспитанию детей посредством осознания ответственного и гуманного отношения к животным

ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ "ВЕРНЫЙ ДРУГ"

Размер гранта - 1 265 712,00

Cофинансирование - 397 579,00

мелодия здоровья

Балаковская местная организация Саратовской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)

Размер гранта - 498 454,36

Cофинансирование - 390 110,77

Могила солдата - память в сердцах

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) «ХВАЛЫНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОГО МУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА МЕДЕМА»

Размер гранта - 644 341,00

Cофинансирование - 278 994,19

По тропе здоровья

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ПЕРЕЛЮБСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Размер гранта - 89 310,00

Cофинансирование - 97 303,99

Гармонизация в многообразии

Саратовская региональная общественная организация "Национальный культурный центр закавказских народов "Кавказ"

Размер гранта - 499 427,00

Cофинансирование - 400 269,00

Визитная карточка былого

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛЫСОГОРСКИЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БАХМЕТЕВА"

Размер гранта - 2 006 062,00

Cофинансирование - 425 255,00

#Именагероев 2.0

АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР КОММУНИКАТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "АПРЕЛЬ"

Размер гранта - 2 207 250,00

Cофинансирование - 753 600,00

Время новых возможностей

Ершовская районная организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Размер гранта - 68 810,00

Cофинансирование - 35 340,00

Родительский Дом. Учимся жить вместе

Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд "Савва"

Размер гранта - 1 920 415,00

Cофинансирование - 704 600,00

Достойны звания Героя...

Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Размер гранта - 1 647 630,00

Cофинансирование - 410 500,00

По следам героев Заоблачного фронта

САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Размер гранта - 497 326,00

Cофинансирование - 728 448,00

ИСТОЧНИК KP.RU