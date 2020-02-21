Саратовский приют для животных «Верный друг» выиграл 1,2 млн рублей гранта от Президента РФ
Гранты президент России на развитие гражданского общества получат 23 общественных и религиозных организации из Саратовской области.
На заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества подвели итоги и огласили победителей.
Максимальную сумму в 3 200 536 рублей получит Благотворительный Фонд "Александр Невский". При собственном софинансировании в 1 145 074 рублей от него победил проект Ресурсный центр "Добрая воля. Инициатива. Компетентность.": партнерство в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья.
Вторым по уровню финансирования за счет гранта - 2 985 199 рублей - стал проект «Дом Франка в Саратове: наследие и наследники» Саратовского регионального общественного движения содействия развитию гражданского общества «Жить здесь!» Cофинансирование проекта - 792 700,00
Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 1804 организации (89,4%) из регионов, в том числе 569 из небольших городов и сельской местности.
На конкурс поступило 9308 проектов, из них поддержку получат 2017 организаций на общую сумму 4 миллиарда 92 миллиона рублей. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.
Вот остальные победители из Саратовской области конкурса грантов президента:
Образовательный проект для студентов "Свое дело"
Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
Размер гранта - 1 624 647,00 -
Софинансирование - 213 010,00
Межрегиональный образовательный проект "Молодежь. Общество. Будущее"
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ САРАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"
Размер гранта - 1 730 320,00
Cофинансирование - 634 750,00
Деревня у водяной мельницы: краеведческий коворкинг
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "АРТЕЛЬ"
Размер гранта - 475 990,00
Cофинансирование - 253 315,60
Ресурсный центр активного досуга в Лысогорском районе Саратовской области
САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА"
Размер гранта - 401 650,00
Cофинансирование - 286 100,00
Монумент-памятник "Воин-освободитель", установленный в Берлине-символ патриотического воспитания молодого поколения Как показывает название Проекта, ...
САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ"
Размер гранта - 1 277 820,00
Cофинансирование - 138 000,00
Тактильный краеведческий атлас Саратовской области
Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Саратова Саратовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Размер гранта - 1 371 544,00
Cофинансирование - 532 492,00
Культурно-просветительский проект «Благовест»
Централизованная православная религиозная организация Саратовская Епархия Русской Православной Церкви ( Московский Патриархат)
Размер гранта - 2 411 606,00
Cофинансирование - 810 294,00
Передвижной музей: Верность памяти
Балашовская районная организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Размер гранта - 432 159,00
Cофинансирование - 21 873,60
Проект детского конно-спортивного центра "Галопом к победам"
САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ «ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА»
Размер гранта - 1 680 886,00
Cофинансирование - 545 000,00
Хвалынск: культурные слои
ФОНД СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХВАЛЫНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОСНОВЫЙ ОСТРОВ"
Размер гранта - 2 957 072,00
Cофинансирование - 1 214 040,00
Содействие нравственному воспитанию детей посредством осознания ответственного и гуманного отношения к животным
ФОНД ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ "ВЕРНЫЙ ДРУГ"
Размер гранта - 1 265 712,00
Cофинансирование - 397 579,00
мелодия здоровья
Балаковская местная организация Саратовской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ)
Размер гранта - 498 454,36
Cофинансирование - 390 110,77
Могила солдата - память в сердцах
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) «ХВАЛЫНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТОГО МУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА МЕДЕМА»
Размер гранта - 644 341,00
Cофинансирование - 278 994,19
По тропе здоровья
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ПЕРЕЛЮБСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Размер гранта - 89 310,00
Cофинансирование - 97 303,99
Гармонизация в многообразии
Саратовская региональная общественная организация "Национальный культурный центр закавказских народов "Кавказ"
Размер гранта - 499 427,00
Cофинансирование - 400 269,00
Визитная карточка былого
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛЫСОГОРСКИЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БАХМЕТЕВА"
Размер гранта - 2 006 062,00
Cофинансирование - 425 255,00
#Именагероев 2.0
АССОЦИАЦИЯ "ЦЕНТР КОММУНИКАТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "АПРЕЛЬ"
Размер гранта - 2 207 250,00
Cофинансирование - 753 600,00
Время новых возможностей
Ершовская районная организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Размер гранта - 68 810,00
Cофинансирование - 35 340,00
Родительский Дом. Учимся жить вместе
Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд "Савва"
Размер гранта - 1 920 415,00
Cофинансирование - 704 600,00
Достойны звания Героя...
Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Размер гранта - 1 647 630,00
Cофинансирование - 410 500,00
По следам героев Заоблачного фронта
САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Размер гранта - 497 326,00
Cофинансирование - 728 448,00
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