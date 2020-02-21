2020-02-21T15:31:52+03:00
Происшествия

В кафе «Сириус» в Саратове произошла драка со стрельбой

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии
Поделиться:
Изменить размер текста:

В кафе «Сириус» на улице Свинцовая в Саратове произошла драка со стрельбой. Пострадал мужчина, он госпитализирован.

Как сообщили в УМВД Саратова, около 14:20 из кафе вышел 41-летний гражданин, который попросил прохожих вызвать ему «скорую». Прибывшие медики увезли его в больницу.

По факту сообщения о драке и стрельбе на место выехала оперативная группа полиции. О задержании стрелявших пока ничего не известно.

По данным пресс-службы областного Минздрава, пострадавший получил ранения в живот и находится в тяжелом состоянии.

Это кафе благодаря наличию нескольких банкетных залов и хорошей кухни пользуется большой популярностью для корпоративов. Рядом с ним стоит детсад №25 «Маячок».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2019 году было направлено более 3,4 млрд рублей
Перед длинными выходными Саратов встал в пробках
Панков: Кто топчет память в погоне за наживой?
В Саратове на Театральной площади пройдет медовая ярмарка
В Саратове здание гимназии Горенбург-Островской признано объектом культурного наследия
В Саратовской области нашли пропавшую без вести 15-летнюю девочку
Центр правовой помощи населению ПИУ РАНХиГС приглашает на бесплатные юридические консультации
Саратовцы пожаловались на зебр-мошенников
Бизнесмен отдал помещения РЭО ГИБДД Саратова, чтобы торговать документами для ОСАГО
В кафе «Сириус» в Саратове произошла драка со стрельбой
Детсад в Балашове не был доступен для инвалидов
Жительницы Саратовской области не готовы тратиться на мужчин
Министр промышленности заявил о возможном продолжении производства холодильников «Саратов»
В Саратове пройдет экскурсия по памятникам
У саратовца украли еду и норковую шапку
В Саратове пройдет спектакль «Снежная королева»
В Саратове у сына повара отобрали телефон
Начальник Энгельсской авиабазы Олег Пчела получил генеральское звание
В Саратове на 3-й Дачной сносят незаконный ларек
В Юбилейном полиция накрыла незаконную сауну
Жительница Саратова возмутилась работой инвалида в такси
Михаил Исаев объявил выговоры чиновникам после критики от Вячеслава Володина
В Саратовской области вновь ожидается снег
Экс-полицейский отделался исправительными работами за получение взятки