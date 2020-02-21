В кафе «Сириус» в Саратове произошла драка со стрельбой

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:31:52+03:00

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии

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В кафе «Сириус» на улице Свинцовая в Саратове произошла драка со стрельбой. Пострадал мужчина, он госпитализирован.

Как сообщили в УМВД Саратова, около 14:20 из кафе вышел 41-летний гражданин, который попросил прохожих вызвать ему «скорую». Прибывшие медики увезли его в больницу.

По факту сообщения о драке и стрельбе на место выехала оперативная группа полиции. О задержании стрелявших пока ничего не известно.

По данным пресс-службы областного Минздрава, пострадавший получил ранения в живот и находится в тяжелом состоянии.

Это кафе благодаря наличию нескольких банкетных залов и хорошей кухни пользуется большой популярностью для корпоративов. Рядом с ним стоит детсад №25 «Маячок».

ИСТОЧНИК KP.RU