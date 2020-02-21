В кафе «Сириус» в Саратове произошла драка со стрельбой
В кафе «Сириус» на улице Свинцовая в Саратове произошла драка со стрельбой. Пострадал мужчина, он госпитализирован.
Как сообщили в УМВД Саратова, около 14:20 из кафе вышел 41-летний гражданин, который попросил прохожих вызвать ему «скорую». Прибывшие медики увезли его в больницу.
По факту сообщения о драке и стрельбе на место выехала оперативная группа полиции. О задержании стрелявших пока ничего не известно.
По данным пресс-службы областного Минздрава, пострадавший получил ранения в живот и находится в тяжелом состоянии.
Это кафе благодаря наличию нескольких банкетных залов и хорошей кухни пользуется большой популярностью для корпоративов. Рядом с ним стоит детсад №25 «Маячок».
ИСТОЧНИК KP.RU