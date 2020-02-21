Начальник Энгельсской авиабазы Олег Пчела получил генеральское звание

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:47:07+03:00

Командует стратегическими бомбардировщиками теперь не полковник, а генерал-майор

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Командир Энгельсской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии гвардии полковник Олег Пчела стал генерал-майором. Указ о присвоении очередных воинских званий подписал президент Путин.

Указ президента Российской Федерации от 20 февраля № 143 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания» опубликован сегодня, 21 февраля.

Напомним, несколькими днями ранее в Саратовской области успешно прошли очередные учения дальней авиации. Согласно данным Минобороны России, более десяти экипажей стратегических ракетоносцев ТУ-160 в небе над Саратовской областью отработали полеты на малых и средних высотах.

ИСТОЧНИК KP.RU