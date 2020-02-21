В Юбилейном полиция накрыла незаконную сауну
После жалоб населения на незаконную сауну в жилом многоквартирном доме полиция отреагировала и предприятие прикрыла.
Круглосуточную помывочную со всеми сопутствующими в российском менталитете формами досуга предприимчивый 42-летний мужчина организовал в поселке Юбилейный Волжского района Саратова. Он взял в долгосрочную аренду квартиру на первом этаже дома № 4 по улице Федоровская и переоборудовал ее в сауну.
После жалоб соседей на крики буйных посетителей по ночам, полиция начала проверку по факту нарушения тишины. При этом сотрудникам оказалось несложно установить, что у предпринимателя нет никакой регистрации этого бизнеса. Административное дело по этому направлено в суд Волжского района.
В УМВД Саратова сообщили, что сейчас сауна работу прекратила.
ИСТОЧНИК KP.RU