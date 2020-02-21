В Юбилейном полиция накрыла незаконную сауну

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:37:36+03:00

Жильцы жаловались на шум и крики по ночам

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После жалоб населения на незаконную сауну в жилом многоквартирном доме полиция отреагировала и предприятие прикрыла.

Круглосуточную помывочную со всеми сопутствующими в российском менталитете формами досуга предприимчивый 42-летний мужчина организовал в поселке Юбилейный Волжского района Саратова. Он взял в долгосрочную аренду квартиру на первом этаже дома № 4 по улице Федоровская и переоборудовал ее в сауну.

После жалоб соседей на крики буйных посетителей по ночам, полиция начала проверку по факту нарушения тишины. При этом сотрудникам оказалось несложно установить, что у предпринимателя нет никакой регистрации этого бизнеса. Административное дело по этому направлено в суд Волжского района.

В УМВД Саратова сообщили, что сейчас сауна работу прекратила.

ИСТОЧНИК KP.RU