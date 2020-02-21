Михаил Исаев объявил выговоры чиновникам после критики от Вячеслава Володина

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:03:43+03:00

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Объявлены выговоры заместителю главы администрации Саратова по строительству Ирине Солошенко и директору «Капитального строительства» Илье Горбатенко.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, дисциплинарные взыскания получил также ряд других сотрудников разных подразделений.

Причина этого — неудовлетворительная работа в связи с реализацией важных социальных проектов. Накануне, 2 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратове жестко раскритиковал работу чиновников администрации, в частности, заместителей Михаила Исаева, которые сорвали проведение конкурса по строительству школы в микрорайоне «Авиатор».

На совещании глава Саратова заявил об ответственности, которое они понесут.

- У нас впереди много объектов капитального строительства. Идет финансирование по национальным проектам, по проектам, которые внебюджетные, со стороны Вячеслава Викторовича. И мы с вами проговаривали и договаривались, коллеги, о качественной подготовке конкурсных процедур. И самое главное – это не цель, цель – чтобы мы не срывали все эти процедуры. И работа не ради работы, а ради результата. У нас не состоялся конкурс. Провели проверку в течение этих 2 дней. Коллеги, вопросы не только к той стороне [подрядчикам]. Почему не были готовы документы? Почему они не были готовы так, чтобы вышли на конкурсные процедуры? А там на самом деле – межведомственное взаимодействие. Сначала долго мы что-то ждем от образования, потом бюджетники и правовики, потом внутреннее содержание, всё что касается сметчиков, - это касается блока, Ирина Анатольевна [Солошенко], Вашего, УКСа. В результате работу провели, результат – ноль. А дальше получается следующее. Дату - 1 сентября – никто не сдвинул. Вот на этом большом примере я хочу еще раз сказать. У нас впереди много процедур – скоростной трамвай, тротуары, сады. Либо мы делаем и на результат работаем, либо у нас вот такие результаты.

Екатерина Андреевна [Максимова], Ирине Анатольевне [Солошенко], как профильному заместителю, который отвечает у нас за строительство и подготовку конкурсных процедур, объявляем выговор. Руководителю УКСа объявляем выговор. Всем кого я назвал – делаю замечание. Я попрошу выводы сделать из этой ситуации, потому что другого больше не будет - сказал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU