2020-02-20T16:51:19+03:00
Общество

Надо заканчивать врать: Володин предложил увольнять чиновников, которые срывают проекты

Власти Саратова создают проблемы при строительстве школы в «Авиаторе» [видео]
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратов обрушился с критикой на местные власти.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первой точкой визита спикера стал микрорайон «Авиатор» в Заводском районе, где строится новая школа.

Ранее местные жители обратились к Володину с просьбой помочь в строительстве школы, так как существующих категорически не хватает для детей. Сегодня Вячеслав Володин поинтересовался, чем же они руководствовались, покупая жилье в микрорайоне, где нет социальной инфраструктуры: школ, детсада, общественного транспорта. Ему ответили, что застройщики им обещали, но по факту ничего не появилось.

Тогда Володин задал вопрос главе Саратова Михаилу Исаеву, можно ли как-то на сайте мэрии проверить, заложено ли в Генплане строительство того или иного объекта, чтобы сравнить с обещаниями застройщика. Градоначальник затруднился внятно ответить.

- Дурить и дальше будем? — возмутился Вячеслав Володин — В 2014 году завлекли людей дешевыми квартирами и радужными перспективами. А вы что сделали? Взяли и попросили людей писать обращения, что школа нужна.

При этом он считает, что местные власти вместо помощи лишь усложняли процесс строительства школы: не подготовились к конкурсу, не организовали земельный участок.

- И в итоге сорвали нам конкурс. Кто виноват? Виноват город, а конкретно ваш зам, кто ведет эту работу. Знаете, что надо делать? Вот и делайте. Такие люди дискредитируют вас, наносят ущерб, удорожают стоимость проекта, в перспективе создают проблемы. Зачем они нужны? Надо заканчивать врать, — заявил Володин.

Вячеслав Володин призвал расставаться с чиновниками, которые мешают работать.Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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