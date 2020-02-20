2020-02-20T22:41:35+03:00
Происшествия

Пропала девочка: В Саратовской области разыскивают 15-летнюю Дарью Пономареву

Всех, кто знает о ее местонахождении, просят сообщить об этом в полицию
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Дарья ПономареваДарья Пономарева
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С сообщением о пропажи 15-летней девочки – Дарьи Пономаревой в полицию обратились родственники 18 февраля.

О местонахождении Дарьи не известно ничего уже с 15 февраля, когда она ушла из дома в Новоузенске Саратовской области.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что при себе у девочки есть паспорт и сотовый телефон, но на связь с родными она не выходит.

Весьма вероятно, что Дарья 18 февраля приехала в Саратов.

Девочке на вид 16 лет, славянской внешности, рост 160-170 сантиметров, худощавая, волосы русые прямые.

Она была одета в черный пуховик с капюшоном, на нем слева есть надпись блестящими буквами сверху вниз. На ногах синие джинсы и черные ботинки на высокой платформе на шнурках. На голове была вязаная шапка с помпоном

В качестве особых примет заявлены крупные родинки в районе затылка и на пояснице справа – родинка большого размера.

Всех, кому что-либо известно о Дарье с момента пропажи, просят обращаться в дежурную часть по телефону - +7(845)622-14-83 или 02.

Дарья Пономарева

Дарья Пономарева

ИСТОЧНИК KP.RU

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