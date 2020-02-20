2020-02-20T20:48:53+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку гибели мужчины в шахте лифта в Балакове

Человека затянуло за веревку в опускающийся лифт
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области начата доследственная проверка гибели 54-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» В СУ СКР региона, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Установлено, что вечером 20 февраля мужчина пытался поднять столешницу на 12 этаж дома по улице академика Жука. Он обмотал ее тросом и привязал к себе. Выйдя из лифта, мужчина не заметил, что конец таля остался в кабине. Когда дверь закрылась, человека потянуло вниз.

Мужчину прижало к дверям, и одна из них не выдержала и сломалась. Пострадавший рухнул на крышу кабины лифта, которая остановилась на 10 этаже.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», но было уже поздно – медики констатировали смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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