В Балаково грузчика мебели затащило в шахту вслед за уехавшим лифтом: Жуткая смерть

20 Февр. 2020 2020-02-20T21:08:12+03:00

Мужчина пробил собой дверь на 12 этаже и рухнул вниз

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В Саратовской области в городе Балаково погиб рабочий, перевозивший мебель.

Трагедия произошла на улице имени Академика Жука в доме №10.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, 54-летний мужчина вместе с другими грузчиками выгружал из лифта мебель на 12 этаже.

В этот момент лифт закрылся, пошел вниз и зацепил тали - веревку, к которой был привязан рабочий.

Мужчину вслед за ушедшим вниз лифтом затянуло в шахту, при этом он собственным телом продавил внутрь двери на 12-м этаже. Затем он рухнул вниз на крышу лифта, который остановился только на 10-м этаже.

Подоспевшие медики смогли только констатитровать смерть мужчины - он умер на месте трагедии, до приезда "скорой помощи".

Сейчас следователи СКР изучают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU