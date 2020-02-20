2020-02-20T21:08:12+03:00
Происшествия

В Балаково грузчика мебели затащило в шахту вслед за уехавшим лифтом: Жуткая смерть

Мужчина пробил собой дверь на 12 этаже и рухнул вниз
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области в городе Балаково погиб рабочий, перевозивший мебель.

Трагедия произошла на улице имени Академика Жука в доме №10.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, 54-летний мужчина вместе с другими грузчиками выгружал из лифта мебель на 12 этаже.

В этот момент лифт закрылся, пошел вниз и зацепил тали - веревку, к которой был привязан рабочий.

Мужчину вслед за ушедшим вниз лифтом затянуло в шахту, при этом он собственным телом продавил внутрь двери на 12-м этаже. Затем он рухнул вниз на крышу лифта, который остановился только на 10-м этаже.

Подоспевшие медики смогли только констатитровать смерть мужчины - он умер на месте трагедии, до приезда "скорой помощи".

Сейчас следователи СКР изучают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Балаково грузчика мебели затащило в шахту вслед за уехавшим лифтом: Жуткая смерть
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