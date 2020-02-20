В Балаково грузчика мебели затащило в шахту вслед за уехавшим лифтом: Жуткая смерть
В Саратовской области в городе Балаково погиб рабочий, перевозивший мебель.
Трагедия произошла на улице имени Академика Жука в доме №10.
Как сообщил сайт ЧП-Саратов, 54-летний мужчина вместе с другими грузчиками выгружал из лифта мебель на 12 этаже.
В этот момент лифт закрылся, пошел вниз и зацепил тали - веревку, к которой был привязан рабочий.
Мужчину вслед за ушедшим вниз лифтом затянуло в шахту, при этом он собственным телом продавил внутрь двери на 12-м этаже. Затем он рухнул вниз на крышу лифта, который остановился только на 10-м этаже.
Подоспевшие медики смогли только констатитровать смерть мужчины - он умер на месте трагедии, до приезда "скорой помощи".
Сейчас следователи СКР изучают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU