2020-02-20T16:45:45+03:00
Общество

Школу в «Авиаторе» обещают сдать к сентябрю

На достройку будет выделено еще 410 млн рублей
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин приехал в микрорайон «Авиатор» в Заводском районе Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», там он осмотрел ход строительства новой школы.

Спикер поинтересовался сроками сдачи объекта и получил ответ от губернатора Валерия Радаева, что это произойдет к началу учебного года. Именно к сентябрю, уточнил глава региона.

Школа в «Авиаторе» рассчитана на 1,1 тыс. мест. Из бюджета государства на нее было выделено 400 млн рублей в 2019 году, а в 2020-м предусмотрено еще 410 млн рублей. Образовательное учреждение будет состоять из шести секций.

Напомним, что строительство началось в прошлом году, после того, как жители микрорайона обратились к Вячеславу Володину. Как оказалось, местные власти не предусмотрели необходимой социальной инфраструктуры в «Авиаторе» и все ближайшие школы не смогли вместить детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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