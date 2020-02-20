Школу в «Авиаторе» обещают сдать к сентябрю
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин приехал в микрорайон «Авиатор» в Заводском районе Саратова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», там он осмотрел ход строительства новой школы.
Спикер поинтересовался сроками сдачи объекта и получил ответ от губернатора Валерия Радаева, что это произойдет к началу учебного года. Именно к сентябрю, уточнил глава региона.
Школа в «Авиаторе» рассчитана на 1,1 тыс. мест. Из бюджета государства на нее было выделено 400 млн рублей в 2019 году, а в 2020-м предусмотрено еще 410 млн рублей. Образовательное учреждение будет состоять из шести секций.
Напомним, что строительство началось в прошлом году, после того, как жители микрорайона обратились к Вячеславу Володину. Как оказалось, местные власти не предусмотрели необходимой социальной инфраструктуры в «Авиаторе» и все ближайшие школы не смогли вместить детей.
ИСТОЧНИК KP.RU