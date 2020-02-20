Жители «Авиатора» ждут окончания строительства новой школы

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:59:13+03:00

Они наблюдали за процессом от стадии котлована

Изменить размер текста: A A

Первой точкой визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратов должна стать строящаяся школа в микрорайоне «Авиатор» Заводского района.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», сейчас на стройплощадке в ожидании спикера собрались журналисты, представители правительства области, чиновники администрации, общественники и местные жители.

Представитель общественного совета «Авиатора» Людмила Чернышева поделилась впечатлениями о новом объекте.

- Размеры школы колоссальные, следим за строительством от стадии котлована до сегодняшнего дня, когда уже стройка закончена почти. Жители фотографируют с десятых этажей, мы выкладываем на своей странице в Instagram. Пока строилась, ходили, наблюдали, нас строители проводили, каски выдавали. Уже скоро в школу пойдем, дети подросли, — рассказала она.

Министра образования Ирину Седову на стройплощадку новой школы в «Авиаторе» пустили не сразу. Все прошли в открытые автомобильные ворота, министр пошла по положенным поверх строительной грязи деревянным паллетам, через пункт контроля. Поскольку пропуска у нее не было, пришлось подождать прораба, который поднес к магнитному замку свой пропуск.

- Вот так и в школу могут пройти, без пропуска, — заметили министру журналисты.

- Нет, в школу так не получится, — улыбнулась Седова.

ИСТОЧНИК KP.RU