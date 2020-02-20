Мама Лизы Киселёвой обратилась к депутату ГД Оксане Пушкиной с предложением о реестре педофилов

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:54:07+03:00

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В Саратове может начаться сбор подписей за создание единого реестра педофилов по России.

С таким предложением мать убитой девятилетней Лизы Киселёвой Елена обратилась к депутату Госдумы, зампреду комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксане Пушкиной.

- Сейчас общалась с Оксаной Пушкиной с Москвы. Она депутат ГД РФ от ОНФ. Она нам предложила от всех заинтересованных людей отправить ей обращение по предложению внести законопроект об открытом реестре по педофилам. Она давно этим занимается. Обращение поможет составить грамотный юрист. А нам надо собрать подписи с расшифровкой фамилии. Чем больше, тем лучше! — написала она в группе «Лизонька».

Ее слова встретили одобрение в чате. Елена Киселёва сообщила, что предложение уже готовится. Теперь надо определиться, как собрать подписи под обращением.

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ИСТОЧНИК KP.RU