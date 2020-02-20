Где в Саратове отремонтируют дороги в 2020 году: список улиц
В 2020 году в Саратове планируется отремонтировать около 200 тыс. кв. м дорожного покрытия. Их распределят по 30 участкам дорог города.
Предварительно в список для ремонта вошли следующие улицы:
- Аэропорт,
- Провиантская (от Советской до Рабочего переулка, от Рабочего переулка до набережной),
- Дзержинского (от Чапаева до Горького),
- Хользунова,
- Симбирцева,
- Григорьева (от Некрасова до Чернышевского, от Соборной до Некрасова, от Чернышевского до Лермонтова),
- 1-й проезд Панфилова,
- 2-й проезд Панфилова,
- 3-й проезд Панфилова,
- Мамонтовой,
- Тверская (от Дубовикова до Офицерской),
- дорога от Московского шоссе до Елшанского кладбища,
- Лебедева-Кумача,
- Пугачева (от Большой Горной до Кутякова),
- Муленкова,
- Шехурдина (местный проезд от НИИ-28 до Трофимовского моста),
- Шехурдина.
- Мостовая,
- Международная,
- Мясницкая (от Большой Горной до Соколовогорской),
- Техническая,
- проспект 50 лет Октября (от Молодежного проезда до 2-й Прокатной),
- Хомяковой,
- Белоглинская (от 53-й Стрелковой дивизии до Чапаева),
- Соколовогорская,
- Некрасова (от Чернышевского до Московской),
- Маяковского,
- Железнодорожная (от Большой Горной до Зарубина),
- Пугачева (от Вавилова до Советской),
- Бульварная.
Реконструкцию Трофимовского моста планируется завершить до конца текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU