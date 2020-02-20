Где в Саратове отремонтируют дороги в 2020 году: список улиц

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:42:49+03:00

Ремонт дорог в Саратове в 2020 году затронет 30 улиц

Всего планируется провести работы на 30 участках

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В 2020 году в Саратове планируется отремонтировать около 200 тыс. кв. м дорожного покрытия. Их распределят по 30 участкам дорог города.

Предварительно в список для ремонта вошли следующие улицы:

- Аэропорт,

- Провиантская (от Советской до Рабочего переулка, от Рабочего переулка до набережной),

- Дзержинского (от Чапаева до Горького),

- Хользунова,

- Симбирцева,

- Григорьева (от Некрасова до Чернышевского, от Соборной до Некрасова, от Чернышевского до Лермонтова),

- 1-й проезд Панфилова,

- 2-й проезд Панфилова,

- 3-й проезд Панфилова,

- Мамонтовой,

- Тверская (от Дубовикова до Офицерской),

- дорога от Московского шоссе до Елшанского кладбища,

- Лебедева-Кумача,

- Пугачева (от Большой Горной до Кутякова),

- Муленкова,

- Шехурдина (местный проезд от НИИ-28 до Трофимовского моста),

- Шехурдина.

- Мостовая,

- Международная,

- Мясницкая (от Большой Горной до Соколовогорской),

- Техническая,

- проспект 50 лет Октября (от Молодежного проезда до 2-й Прокатной),

- Хомяковой,

- Белоглинская (от 53-й Стрелковой дивизии до Чапаева),

- Соколовогорская,

- Некрасова (от Чернышевского до Московской),

- Маяковского,

- Железнодорожная (от Большой Горной до Зарубина),

- Пугачева (от Вавилова до Советской),

- Бульварная.

Реконструкцию Трофимовского моста планируется завершить до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU