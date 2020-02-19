Пьяный водитель на "Ниве" улетел в кювет на переезде в Саратове

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:09:44+03:00

Кроме пьяницы никто не пострадал

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Спасатели, полиция и медики областного Центра медицины катастроф выехали на ДТП в Ленинском районе, на железнодорожном переезде возле поселка Жасминный. Там Chevrolet NIVA улетела в кювет.

Машина слетела с дороги и перевернулась, уже преодолев сам переезд, поэтому помехи в движении поездов не создалось.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники экстренных служб, в машине был только один человек – 38-летний водитель. Его пришлось извлекать из авто сотрудникам горспаса.

Фото Саратовской областной службы спасения

Мужчина получил травмы, и при медосвидетельствовании подтвердилось, что он пьян, сообщил сайт ЧП-Саратов.

Пострадавшего госпитализировали специалисты ЦМК.

ИСТОЧНИК KP.RU