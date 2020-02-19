Пьяный водитель на "Ниве" улетел в кювет на переезде в Саратове
Спасатели, полиция и медики областного Центра медицины катастроф выехали на ДТП в Ленинском районе, на железнодорожном переезде возле поселка Жасминный. Там Chevrolet NIVA улетела в кювет.
Машина слетела с дороги и перевернулась, уже преодолев сам переезд, поэтому помехи в движении поездов не создалось.
Как выяснили прибывшие на место сотрудники экстренных служб, в машине был только один человек – 38-летний водитель. Его пришлось извлекать из авто сотрудникам горспаса.
Фото Саратовской областной службы спасения
Мужчина получил травмы, и при медосвидетельствовании подтвердилось, что он пьян, сообщил сайт ЧП-Саратов.
Пострадавшего госпитализировали специалисты ЦМК.
ИСТОЧНИК KP.RU