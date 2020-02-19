2020-02-19T18:54:20+03:00
Спорт

Саратовец Никита Поршнев стал лучшим из россиян в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Александр Логинов с пятью промахами - только на 15 месте
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По итогам 20-км индивидуальной гонки мужчинана Чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) саратовский спортсмен Никита Поршнев занял самое высокое место из россиян – он стал 11-м.

С двумя промахами на огневых рубежах (оба – при стрельбе лежа, на стойке Никита не промахивался), он отстал от победителя, француза Мартена Фуркада, почти на 4 минуты, учитывая штрафы за промахи и не самую высокую скорость на лыжне.

Лидер росийской сборной, саратовец Александр Логинов, выступающий сейчас за Тюмень, не справился со стрельбой на последнем огневом рубеже – даже с двумя промахами на предыдущих стрельбах он мог бы бороться за медаль, но на последней «стойке» допустил сразу три промаха. Логинов стал только 15-м.

На 14-м месте еще один российский спорстмен Евгений Гараничев, допустивший 3 промаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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