Вой сирены и крики в мегафон: Саратовская облдума завершила заседание очередным политическим фарсом
Ранее депутаты от КПРФ неоднократно намекали, что при голосовании этих поправок они будут защищать себя «любыми способами». Поскольку считают, что они ограничат их возможности.
«Любые способы» оказались двумя мегафонами и растяжкой-транспарантом с надписью «Голос народа не задушить».
Плакат растянули перед трибуной президиума, в одном мегафоне включил сирену депутат Николай Бондаренко, во второй что-то кричал Александр Анидалов, коммунисты окружили при этом трибуну президиума.
Депутаты вышли с плакатом
Объявленный председателем думы Александром Романовым перерыв к изменению ситуации не привел. Поэтому Романов продолжил заседание, перекрикивая в микрофон вой сирены. В такой обстановке быстро, почти бегом были приняты предложенные изменения в регламент. Последний вопрос — «Разное» — видимо, устав от воя сирен и криков закаленных в уличных митингах коммунистов, решили перенести на следующее заседание.
Вой и крики в саратовской облдуме. Демарш коммунистов.
ИСТОЧНИК KP.RU