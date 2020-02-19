Вой сирены и крики в мегафон: Саратовская облдума завершила заседание очередным политическим фарсом

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:54:04+03:00

Депутаты от КПРФ устроили бедлам при обсуждении поправок в регламент областного парламента [видео]

Изменить размер текста: A A

Ранее депутаты от КПРФ неоднократно намекали, что при голосовании этих поправок они будут защищать себя «любыми способами». Поскольку считают, что они ограничат их возможности.

«Любые способы» оказались двумя мегафонами и растяжкой-транспарантом с надписью «Голос народа не задушить».

Плакат растянули перед трибуной президиума, в одном мегафоне включил сирену депутат Николай Бондаренко, во второй что-то кричал Александр Анидалов, коммунисты окружили при этом трибуну президиума.

Депутаты вышли с плакатом

Объявленный председателем думы Александром Романовым перерыв к изменению ситуации не привел. Поэтому Романов продолжил заседание, перекрикивая в микрофон вой сирены. В такой обстановке быстро, почти бегом были приняты предложенные изменения в регламент. Последний вопрос — «Разное» — видимо, устав от воя сирен и криков закаленных в уличных митингах коммунистов, решили перенести на следующее заседание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/761822" frameborder="0"></iframe> Вой и крики в саратовской облдуме. Демарш коммунистов.

ИСТОЧНИК KP.RU