2020-02-19T16:54:04+03:00
Политика

Вой сирены и крики в мегафон: Саратовская облдума завершила заседание очередным политическим фарсом

Депутаты от КПРФ устроили бедлам при обсуждении поправок в регламент областного парламента [видео]
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Депутаты оккупировали президиум облдумы и включили сиренуДепутаты оккупировали президиум облдумы и включили сирену
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Ранее депутаты от КПРФ неоднократно намекали, что при голосовании этих поправок они будут защищать себя «любыми способами». Поскольку считают, что они ограничат их возможности.

«Любые способы» оказались двумя мегафонами и растяжкой-транспарантом с надписью «Голос народа не задушить».

Плакат растянули перед трибуной президиума, в одном мегафоне включил сирену депутат Николай Бондаренко, во второй что-то кричал Александр Анидалов, коммунисты окружили при этом трибуну президиума.

Депутаты вышли с плакатом

Депутаты вышли с плакатом

Объявленный председателем думы Александром Романовым перерыв к изменению ситуации не привел. Поэтому Романов продолжил заседание, перекрикивая в микрофон вой сирены. В такой обстановке быстро, почти бегом были приняты предложенные изменения в регламент. Последний вопрос — «Разное» — видимо, устав от воя сирен и криков закаленных в уличных митингах коммунистов, решили перенести на следующее заседание.

Вой и крики в саратовской облдуме. Демарш коммунистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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