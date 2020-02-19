2020-02-19T15:57:37+03:00
Общество

Уполномоченный по правам ребенка Загородняя: Я сама слушала Nirvana

Ранее Татьяна Загородняя заявила, что дети, слушающие Курта Кобейна, склонны к суициду
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Татьяна Загородняя на докладе в облдумеТатьяна Загородняя на докладе в облдуме
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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что сама в юности слушала группу Nirvana. И по одному этому критерию нельзя делать выводы о склонностях ребенка. Об этом она заявила на заседании областной думы, куда пришла с обязательным отчетом о своей работе.

Депутат Николай Бондаренко попросил ее объяснить высказанное ранее, и растиражированное в СМИ заявление о том, что слушающие группу Nirvana подростки склонны к суицидам.

- Мне надо выяснять корни проблем, и таковыми является сеть интернет.

Я обратилась за аналитикой к специалистам. По поводу данной группы – я не говорила, что если слушаешь именно группу Nirvana, то обязательно покончишь суицидом.

Подростки ставят в соцстеях фотку Курта Кобейна, который был героиновым нарконом и совершал попытки суицида и покончил жизнь самоубийством и стали романтизировать его образ, а не его музыку, - заявила детский омбудсмен.

Загородняя также заметила, что при этом, музыку Nirvana можно найти в поисковиках при поиске подборок депрессивной музыки.

- Я ее тоже слушала, но романтизируют Кобейна как героя, а он говорил, что не хочет стать иконой наркоманов. На его концертах кололись и кричали - Курт Герыч!

Сегодня эта волна пошла в обратную сторону и дошла до наших детей. Но при этом нельзя по одному признаку судить о ребенке, - заявила Загородняя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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