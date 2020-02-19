Радаев прибавил работы зампредам саратовского правительства

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:05:23+03:00

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Продолжается реорганизация правительства Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, 17 февраля Валерий Радаев подписал постановление о перераспределении обязанностей между зампредами.

Роману Бусаргину добавили обязанностей. Он будет курировать охрану культурного наследия, координировать работу соответствующего управления.

Сергей Наумов займется вопросами культуры и искусства.

Василию Разделкину поручено контролировать мероприятия в сфере информатизации, внедрения цифровых технологий и электронного правительства, развитие услуг связи и телекоммуникаций. Он также будет координировать вновь созданное министерство цифрового развития и связи области.

Валентина Гречушкина будет вести вопросы социальной политики и демографии, социальных льгот, поддержки материнства и детства, занятости населения. Напомним, сегодня ее кандидатуру областные депутаты согласовали на должность зампреда правительства — министра труда и социальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU