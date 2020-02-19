2020-02-19T10:47:57+03:00
Политика

Валентину Гречушкину согласовали на новую должность зампреда — министра труда и социальной защиты

Депутаты Саратовской облдумы большинством голосов ее кандидатуру утвердили
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Валентина ГречушкинаВалентина Гречушкина
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Саратовская областная дума на своем заседании 19 февраля согласовала Валентину Гречушкину на должность зампреда правительства — министра труда и социальной защиты. Ранее она была просто зампредом. После того как ее полномочия поделили с Сергеем Наумовым, которому отошли Минздрав и Минобраз, Гречушкина отвечала за часть социальной сферы, курировала министерства культуры, спорта и молодежной политики, областной комитет по туризму и управление по охране объектов культурного наследия. Теперь к этому списку добавилось министерство труда и соцзащиты.

Сама Гречушкина пояснила, почему объединили два министерства труда и соцзащиты — работа по этим направлениям связана в рамках нацпроектов.

Депутат Александр Анидалов спросил, считает ли она возможным занять эту должность, если ранее у нее уже было больше возможностей, но там были провалы и полномочия урезали.

– Да, я справлюсь, — ответила Гречушкина.

Большинством голосов ее согласовали на новую должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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