Отключенным от воды жителям Ленинского организуют подвоз
Цистерны будут стоять на четырех адресах
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В Саратове завтра, 20 февраля, отключенным от воды жителям Ленинского района организуют подвоз воды. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».
Цистерны будут стоять на улицах:
- Лебедева-Кумача, 61/2 (11:00 — 14:00);
- Лебедева-Кумача, 75 (15:30 — 19:00);
- Чемодурова, 11 (11:00 — 14:00);
- Электронная, 10 (15:30 — 19:00).
Напомним, отключение будет длиться с 09:00 20 февраля до 02:00 следующих суток и затронет некоторые. С полным списком можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU