2020-02-19T14:57:56+03:00
Общество

Отключенным от воды жителям Ленинского организуют подвоз

Цистерны будут стоять на четырех адресах
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове завтра, 20 февраля, отключенным от воды жителям Ленинского района организуют подвоз воды. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Цистерны будут стоять на улицах:

- Лебедева-Кумача, 61/2 (11:00 — 14:00);

- Лебедева-Кумача, 75 (15:30 — 19:00);

- Чемодурова, 11 (11:00 — 14:00);

- Электронная, 10 (15:30 — 19:00).

Напомним, отключение будет длиться с 09:00 20 февраля до 02:00 следующих суток и затронет некоторые. С полным списком можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Литневская: Обидно, стыдно и печально за коллег из фракции КПРФ
Володин рассмеялся над предложением транслировать заседания ГД в «местах для размышлений»
Саратовские врачи посетили ветерана в рамках акции «Мы о Вас помним!»
Вой сирены и крики в мегафон: Саратовская облдума завершила заседание очередным политическим фарсом
Служба санавиации в Саратовской области выходит на новый уровень
Назначена дата голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в Саратове
В Саратове разыскивается подозреваемый в причинении вреда здоровью средней тяжести
График работы почтовых отделений Саратова на праздники
Труженикам тыла в Энгельсском районе вручили медали
Уполномоченный по правам ребенка Загородняя: Я сама слушала Nirvana
Юлия Литневская посетила матерей погибших в Афганистане военнослужащих
Михаил Исаев рассказал о перераспределении денег для сноса аварийного и ветхого жилья
Пьяные парни из Ершова сожгли летнюю кухню, чтобы скрыть кражу на 6 тыс. рублей
Радаев прибавил работы зампредам саратовского правительства
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №9
Панков: «Единая Россия» внесла в Госдуму предложения по использованию средств маткапитала
В Саратовской области за 2019 год десять детей совершили суицид
Отключенным от воды жителям Ленинского организуют подвоз
В Саратовской области обнаружены некачественные лекарства для животных
Чтобы Саратовская область перестала быть лидером по административному давлению на бизнес, решено поправить критерии рейтинга
За неделю огурцы в Саратове подорожали на 4,6%
В пункты проведения экзаменов в Саратове поступило новое оборудование