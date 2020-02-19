Отключенным от воды жителям Ленинского организуют подвоз

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:57:56+03:00

Цистерны будут стоять на четырех адресах

Изменить размер текста: A A

В Саратове завтра, 20 февраля, отключенным от воды жителям Ленинского района организуют подвоз воды. Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Цистерны будут стоять на улицах:

- Лебедева-Кумача, 61/2 (11:00 — 14:00);

- Лебедева-Кумача, 75 (15:30 — 19:00);

- Чемодурова, 11 (11:00 — 14:00);

- Электронная, 10 (15:30 — 19:00).

Напомним, отключение будет длиться с 09:00 20 февраля до 02:00 следующих суток и затронет некоторые. С полным списком можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU