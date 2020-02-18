В Ленинском районе Саратова в четверг отключат воду
Будут вводить новый водопровод
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В Ленинском районе Саратова в четверг, 20 февраля, отключат воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с вводом в эксплуатацию нового водопровода по улицам Чемодурова и Лебедева-Кумача.
С 09:00 воду отключат в некоторых домах улицы Антонова, Лебедева-Кумача, Перспективная, проспект Строителей, 3-й проезд Строителей, Чемодурова и Электронная. Подать ресурс обещают примерно в 02:00 21 февраля.
Жителей просят после включения водоснабжения в течение 48 часов употреблять воду только в кипяченом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU