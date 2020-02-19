2020-02-19T15:24:32+03:00
Экономика

Чтобы Саратовская область перестала быть лидером по административному давлению на бизнес, решено поправить критерии рейтинга

Уполномоченный по правам предпринимателей пообещал, что регион в этом году выйдет с последней позиции рейтинга
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Уполномоченный по правам предпринимателя в Саратовской области Михаил Петриченко на заседании облдумы 19 февраля рассказал, как получилось, что Саратовская область заняла 81-е, последнее место в рейтинге тяжести административного давления.

Петриченко пояснил, что в результате на этот рейтинг обратили внимание все и в результате — решили подправить индекс. Предложили его составителям учесть специфические особенности регионов.

- В красной зоне только три контрольных органа в Саратовской области, из-за них, несмотря на то, что все остальные получили средние оценки, нас вывели в антилидеры. К этому привела совокупность факторов, — рассказал Петриченко.

Кроме того, по его словам, было завышение показателей. Россельхознадзор штрафовал частников, торговавших во дворах, а попало это в федеральные отчеты. То же самое по Роспотребнадзору. Поэтому количество проверок и штрафов выросло значительно.

- Мы предложили также расширить список наблюдаемых проверяющих органов, а то их всего семь в рейтинге. Думаю, в следующем году у нас будут лучше позиции в рейтинге, — заявил Петриченко.

Его доклад депутаты приняли к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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