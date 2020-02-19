В Ленинском районе отключили воду
До вечера не подают ресурс на семь улиц
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В Саратове сегодня, 19 февраля, отключили воду на нескольких улицах Ленинского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 нет водоснабжения на улицах: Олимпийская, 1–11, Панфилова, 5–17, Зои Космодемьянской, 18–30, Гвардейская, 20–30а, 1, 2, 3 Панфиловские проезды.
Воду пришлось отключить для работ управляющей компании по улице Панфилова, 17.
Напомним, завтра, 20 февраля, Ленинский район ждет долгое отсутствие воды в связи с вводом нового водопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU