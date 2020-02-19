2020-02-19T11:50:41+03:00
Политика

Александр Стрелюхин предложил умножить в 10 раз вложения в идеологию патриотизма

Правительство области предлагает Союзу журналистов распределить 20 млн рублей через конкурсы на публикацию социально значимой информации
Поделиться:
Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
Изменить размер текста:

На заседании облдумы председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заметил, что по его мнению денег для СМИ нужно выделять больше.

- Не 20 млн рублей надо вкладывать а 200 млн, только правильно, продуманно. На мой взгляд, так надо делать, - заявил председатель Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, выступая на заседании областной думы.

Его речь стала ответом на сомнения, которые высказали представители КПРФ в необходимости тратить 20 млн рублей на освещение социально-значимых тем. В их числе освещение нацпроектов и публикации, посвященные 75-летию победы.

По мнению Стрелюхина, заявления о необходимости отказаться от идеологии патриотизма исходят от группы лиц, «в основном молодежи».

Губернатор Радаев, исходя из всех споров на заседании думы, сделал вывод, что его подчиенненые недостаточно убедительно работают с депутатами, отстаивая свою позицию.

- Если это пункты весового контроля – надо туда с ними выезжать, на месте пусть дают выводы и оценку специалисты. Есть общественные советы, эксперты, нужно вместе выделять приоритеты, с которыми большинство согласно. На себя принимаем (упреки), надо будет делать выводы.

Мнений может быть сколько угодно, мы вот гоняем тут туда-сюда их, - заметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Т Плюс» обанкротило два предпрятия в Саратове
В Ленинском районе отключили воду
В Саратове пройдет шахматный турнир «Детский Кубок федерации»
Александр Стрелюхин предложил умножить в 10 раз вложения в идеологию патриотизма
Банкир-мошенник оставил жительницу Саратова без 136,5 тыс. рублей
В Энгельсе насильник призывал заключенных нападать на кавказцев
В Саратове особняк семейства героя Русско-японской войны признан объектом местного значения
В Саратовской области 360 жителей насмерть отравились спиртным
Руководительницу нескольких УК в «Летке» и «Солнечном-2» Анну Шадрину уволили из СГЮА
Саратов вошел в топ-10 городов с самыми экономными жителями
В Саратове наркоман украл у женщины телефон
Бывший сотрудник саратовской колонии отделался условным сроком за попытку пронести наркотики заключенному
В Саратове сельхозярмарка переносится на пятницу
Лжеполицейский выманил у жительницы Калининского района 1 млн рублей
Скандал в облдуме: Бондаренко в адрес Гречушкиной — на ней клейма ставить негде!
Валентину Гречушкину согласовали на новую должность зампреда — министра труда и социальной защиты
Специалисты горспаса в Саратове спасают жизни за зарплату в 27,7 тыс. рублей
Саратовцы предпочитают секс-игрушки средних размеров
Открылся форум «Саратов-Агро. 2020».
Аудитор Счетной палаты Саратовской области объяснил, почему уменьшились суммы нарушений
В Саратовской областной думе отказались обсуждать поправки в Конституцию
Осужденные женщины из вольской колонии попали в финал всероссийского КВН
В Саратове не получивший премию работник фирмы пожаловался в прокуратуру
В 2020 планируется приобрести 31 квартиру для жителей Саратова