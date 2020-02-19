Александр Стрелюхин предложил умножить в 10 раз вложения в идеологию патриотизма

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:50:41+03:00

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На заседании облдумы председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заметил, что по его мнению денег для СМИ нужно выделять больше.

- Не 20 млн рублей надо вкладывать а 200 млн, только правильно, продуманно. На мой взгляд, так надо делать, - заявил председатель Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, выступая на заседании областной думы.

Его речь стала ответом на сомнения, которые высказали представители КПРФ в необходимости тратить 20 млн рублей на освещение социально-значимых тем. В их числе освещение нацпроектов и публикации, посвященные 75-летию победы.

По мнению Стрелюхина, заявления о необходимости отказаться от идеологии патриотизма исходят от группы лиц, «в основном молодежи».

Губернатор Радаев, исходя из всех споров на заседании думы, сделал вывод, что его подчиенненые недостаточно убедительно работают с депутатами, отстаивая свою позицию.

- Если это пункты весового контроля – надо туда с ними выезжать, на месте пусть дают выводы и оценку специалисты. Есть общественные советы, эксперты, нужно вместе выделять приоритеты, с которыми большинство согласно. На себя принимаем (упреки), надо будет делать выводы.

Мнений может быть сколько угодно, мы вот гоняем тут туда-сюда их, - заметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU