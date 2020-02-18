Стратегические ракетоносцы ТУ-160 провели учения над Саратовской областью

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:20:06+03:00

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Согласно данным Минобороны России, более десяти экипажей стратегических ракетоносцев ТУ-160 в небе над Саратовской областью отработали полеты на малых и средних высотах.

В кабине ТУ-160

Судя по наблюдениям корреспондентов "КП-Саратов" и данным очевидцев, полеты проходили во вторник, 11 февраля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/761629" frameborder="0"></iframe> Очевидцы: низкие полеты ТУ-160 в Энгельсе.

Сегодня, 18 февраля, командир Энгельсской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии гвардии полковник Олег Пчела принял участие в заседании актива Энгельсского района.

Губернатор поприветствовал начальника дивизии ракетоносцев Олега ПчелуФото: Александр Уриевский

Отвечая на приветствие и вопрос губернатора перед заседанием, - Как дела? Летаем? - полковник Пчела заверил - Да, еще как.

- Все хорошо? - поинтересовался губернатор.

- Так точно, - ответил начальник авиабазы.

Обычно ТУ-160 летают на большой высоте

Жители Энгельса, привычные к грохоту двигателей стратегических ракетоносцев, заметили полеты машин, несущих ядерные заряды, на низкой высоте на минувшей неделе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/761610" frameborder="0"></iframe> Полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 прошли в Саратовской области.Согласно данным Минобороны России, более десяти экипажей отработали полеты на малых и средних высотах

ИСТОЧНИК KP.RU