Стратегические ракетоносцы ТУ-160 провели учения над Саратовской областью
Согласно данным Минобороны России, более десяти экипажей стратегических ракетоносцев ТУ-160 в небе над Саратовской областью отработали полеты на малых и средних высотах.
В кабине ТУ-160
Судя по наблюдениям корреспондентов "КП-Саратов" и данным очевидцев, полеты проходили во вторник, 11 февраля.
Очевидцы: низкие полеты ТУ-160 в Энгельсе.
Сегодня, 18 февраля, командир Энгельсской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии гвардии полковник Олег Пчела принял участие в заседании актива Энгельсского района.
Губернатор поприветствовал начальника дивизии ракетоносцев Олега ПчелуФото: Александр Уриевский
Отвечая на приветствие и вопрос губернатора перед заседанием, - Как дела? Летаем? - полковник Пчела заверил - Да, еще как.
- Все хорошо? - поинтересовался губернатор.
- Так точно, - ответил начальник авиабазы.
Обычно ТУ-160 летают на большой высоте
Жители Энгельса, привычные к грохоту двигателей стратегических ракетоносцев, заметили полеты машин, несущих ядерные заряды, на низкой высоте на минувшей неделе.
Полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 прошли в Саратовской области.Согласно данным Минобороны России, более десяти экипажей отработали полеты на малых и средних высотах
ИСТОЧНИК KP.RU