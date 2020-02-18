Панков: Баталина готовится к назначению замминистра труда и соцразвития РФ

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:00:25+03:00

Об этом депутат Госдумы написал в своем Телеграм-канале

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В своем телеграм-канале "Пара слов" депутат ГД Николай Панков написал о готовящемся назначении еще одного представителя Саратовской области в правительство РФ.

- Сегодня узнал, что кандидатура нашей землячки Ольги Баталиной рассматривается для работы в Правительстве РФ. Назначение ее на должность замминистра труда и социальной защиты - это хороший профессиональный рост. Работая в Госдуме, Ольга Юрьевна возглавляла комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ей эта деятельность хорошо знакома и по работе в регионе.

Две кандидатуры от нашей области - Людмила Бокова и Ольга Баталина, работая в Правительстве РФ, смогут помогать родному региону. Сегодня вопросы социальной поддержки и цифрового развития очень актуальны. Помощь земляков даст возможность решить важнейшие проблемы наших жителей, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU