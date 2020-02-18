Энергетики «Т Плюс» оставили дома на 11 улицах Саратова без тепла на всю ночь

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:30:55+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» вновь отключил тепло в домах горожан.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, ведутся работы на теплотрассе по улице Степана Разина.

В связи с этим до завтрашнего утра не будет отопления в домах на улицах Астраханская, Аткарская, Большая Горная, Большая Казачья, Железнодорожная, Зарубина, Кутякова, Московская, Посадского, Разина, Университетская.

Энергетики обещают завершить работы к 9 часам утра.

Кроме того, с 17 часов перекрыто движение по улице Разина между Московской и Большой Казачьей. Примечательно, что сообщение об этом от филиала поступило только в 18 часов.

Напомним, это второе крупное отключение тепла в Саратове за сегодня. С утра без отопления остались более 11 тыс. жителей Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU