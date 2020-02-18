2020-02-18T19:30:55+03:00
Происшествия

Энергетики «Т Плюс» оставили дома на 11 улицах Саратова без тепла на всю ночь

Перекрыто движение по улице Разина
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовский филиал «Т Плюс» вновь отключил тепло в домах горожан.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, ведутся работы на теплотрассе по улице Степана Разина.

В связи с этим до завтрашнего утра не будет отопления в домах на улицах Астраханская, Аткарская, Большая Горная, Большая Казачья, Железнодорожная, Зарубина, Кутякова, Московская, Посадского, Разина, Университетская.

Энергетики обещают завершить работы к 9 часам утра.

Кроме того, с 17 часов перекрыто движение по улице Разина между Московской и Большой Казачьей. Примечательно, что сообщение об этом от филиала поступило только в 18 часов.

Напомним, это второе крупное отключение тепла в Саратове за сегодня. С утра без отопления остались более 11 тыс. жителей Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики «Т Плюс» оставили дома на 11 улицах Саратова без тепла на всю ночь
Принят закон о горячих бесплатных обедах школьникам
Саратовцев в среду атакует густой туман и порывистый ветер
Дмитрий Тепин анонсировал уголовные дела против УК в «Летке»
В Саратовской области планируют строить приюты для собак по новым проектам
Саратовцы подписывают петицию о присвоении городу звания «Город трудовой доблести»
Саратовцы выиграли всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью
В Саратовской области за январь 97 человек заболели мышиной лихорадкой
В Энгельсе проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
В Саратовской области превышен эпидпорог по ОРВИ
Легковушка столкнулась с автобусом №53 в центре Саратова
Саратовцев приглашают пройти курсы волонтеров
Убийство в Корольковом саду: вынесен приговор Юрию Платунову
Балаковец решил по-быстрому обогатиться и попал в колонию
Медицинские маски для Саратова закупают в других регионах
Анонсирован выход спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину»
В Пугачеве женщина обматерила поймавшего ее на воровстве полицейского
Панков: Каждый день войны был подвигом для саратовцев
Для строительства Парка покорителей космоса под Энгельсом будет выделено еще 1,2 млрд рублей
В Ленинском районе Саратова в четверг отключат воду
«Ростелеком» научил «серебряных волонтеров» безопасной работе в интернете
В Саратове на 3-й Дачной провалился асфальт
Данные Росстата и Минобраза по поводу зарплат саратовских учителей разошлись
Фирма в Энгельсе по производству запчастей для «Тролзы» задолжала работникам 400 тыс. рублей
Без тепла в Ленинском районе остаются более 11 тыс. человек
В Базарно-Карабулакском районе задержали четырех браконьеров