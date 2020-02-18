Энергетики «Т Плюс» оставили дома на 11 улицах Саратова без тепла на всю ночь
Саратовский филиал «Т Плюс» вновь отключил тепло в домах горожан.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, ведутся работы на теплотрассе по улице Степана Разина.
В связи с этим до завтрашнего утра не будет отопления в домах на улицах Астраханская, Аткарская, Большая Горная, Большая Казачья, Железнодорожная, Зарубина, Кутякова, Московская, Посадского, Разина, Университетская.
Энергетики обещают завершить работы к 9 часам утра.
Кроме того, с 17 часов перекрыто движение по улице Разина между Московской и Большой Казачьей. Примечательно, что сообщение об этом от филиала поступило только в 18 часов.
Напомним, это второе крупное отключение тепла в Саратове за сегодня. С утра без отопления остались более 11 тыс. жителей Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU