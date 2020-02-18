Без тепла в Ленинском районе остаются более 11 тыс. человек

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:43:13+03:00

Изменить размер текста: A A

ГУ МЧС по Саратовской области уточнило сроки отключения тепла в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, отопления не будет до 22 часов.

При этом филиал ПАО «Т Плюс» заявлял, что работы должны быть завершены к 17 часам.

В зоне отключения тепла оказались почти 20 улиц в Ленинском районе, вблизи остановок «Вишневая», «2-я Дачная», «Саперная». Это примерно 130 жилых домов, среди которых больницы, школы, детсады.

Без тепла остаются 11 219 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU