Без тепла в Ленинском районе остаются более 11 тыс. человек
Сроки отключения отопления продлены до 22 часов
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ГУ МЧС по Саратовской области уточнило сроки отключения тепла в Ленинском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, отопления не будет до 22 часов.
При этом филиал ПАО «Т Плюс» заявлял, что работы должны быть завершены к 17 часам.
В зоне отключения тепла оказались почти 20 улиц в Ленинском районе, вблизи остановок «Вишневая», «2-я Дачная», «Саперная». Это примерно 130 жилых домов, среди которых больницы, школы, детсады.
Без тепла остаются 11 219 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU