2020-02-18T16:03:16+03:00
Происшествия

Убийство в Корольковом саду: вынесен приговор Юрию Платунову

Преступление было совершено 28 мая
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова вынесен приговор Юрию Платунову.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его признали виновным в убийстве супруги Натальи.

Установлено, что 38-летний Юрий Платунов решил избавиться от 35-летней жены. Для этого он 28 мая привез ее в лесной массив в Корольковом саду Заводского района, где предложил прогуляться. Там он вытащил охотничий карабин и выстрелил женщине в голову.

Труп супруги мужчина закопал в Корольковом саду. Ее тело было обнаружено 30 мая 2019 года.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Суд признал Платунова виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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