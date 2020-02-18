Убийство в Корольковом саду: вынесен приговор Юрию Платунову
В Заводском районе Саратова вынесен приговор Юрию Платунову.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его признали виновным в убийстве супруги Натальи.
Установлено, что 38-летний Юрий Платунов решил избавиться от 35-летней жены. Для этого он 28 мая привез ее в лесной массив в Корольковом саду Заводского района, где предложил прогуляться. Там он вытащил охотничий карабин и выстрелил женщине в голову.
Труп супруги мужчина закопал в Корольковом саду. Ее тело было обнаружено 30 мая 2019 года.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Суд признал Платунова виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU