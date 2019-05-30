В Саратове тело пропавшей женщины нашли закопанным в саду
В Саратове нашли убитой пропавшую 28 мая 35-летнюю Наталью Платунову.
Напомним, женщина вышла на работу из дома на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе и больше ее никто не видел.
В полицию с заявлением о пропаже пришел ее муж. Следователи, полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт» организовали поиск.
Ориентировка на пропавшую
Однако у правоохранителей не было данных, что женщина собиралась куда-то уезжать, также в семье есть маленький ребенок. Поэтому стражи порядка возбудили дело об убийстве.
Как стало известно «КП-Саратов», в преступлении подозревают ее мужа — 38-летнего Юрия Платунова. Его задержали правоохранители по подозрению в убийстве, и он признался.
Мужчина ранее служил в полку ДПС и в 2010 был осужден за взятку. Женщина работала врачом-эндокринолог поликлиники №6.
Юрий и Наталья Платуновы. Фото с личной страницы в соцсети
В соцсетях знакомые и друзья погибшей сообщили «КП-Саратов», что Платунов якобы застрелил свою жену из обреза и закопал тело в Корольковом саду.
Как утверждают знакомые семьи, супруг якобы нашел любовницу, с Платуновой они собирались разводиться и делить имущество. Женщина просила его оставить ей и дочери квартиру.
Как стало известно «Комсомолке» от источника, близкого к правоохранительным органам, Платунов написал заявление об исчезновении жены спустя четыре часа после пропажи. Стражи порядка сразу отмели его версию, что она «загуляла» и начали расследование.
Телефон пропавшей нашли в мусорке около дома ее родителей, а собаки-ищейки потеряли ее след на улице Усиевича.
Также полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснилось, что в момент пропажи женщины в машине ее мужа как раз в том районе находился пассажир.
Утром Платунов показал, где закопал тело Натальи.
Наталья Платунова. Фото с личной страницы в соцсети
- Стрелял из обреза в голову сзади. Труп найден, отправлен на экспертизу, — сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU