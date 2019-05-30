2019-05-30T16:50:28+03:00
Происшествия

В Саратове тело пропавшей женщины нашли закопанным в саду

В убийстве подозревается ее муж. Возможным мотивом мог стать раздел имущества
Ольга Муравлёва
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Супруги Платуновы. Фото с личной страницы Натальи в соцсетиСупруги Платуновы. Фото с личной страницы Натальи в соцсети
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В Саратове нашли убитой пропавшую 28 мая 35-летнюю Наталью Платунову.

Напомним, женщина вышла на работу из дома на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе и больше ее никто не видел.

В полицию с заявлением о пропаже пришел ее муж. Следователи, полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт» организовали поиск.

Ориентировка на пропавшую

Ориентировка на пропавшую

Однако у правоохранителей не было данных, что женщина собиралась куда-то уезжать, также в семье есть маленький ребенок. Поэтому стражи порядка возбудили дело об убийстве.

Как стало известно «КП-Саратов», в преступлении подозревают ее мужа — 38-летнего Юрия Платунова. Его задержали правоохранители по подозрению в убийстве, и он признался.

Мужчина ранее служил в полку ДПС и в 2010 был осужден за взятку. Женщина работала врачом-эндокринолог поликлиники №6.

Юрий и Наталья Платуновы. Фото с личной страницы в соцсети

Юрий и Наталья Платуновы. Фото с личной страницы в соцсети

В соцсетях знакомые и друзья погибшей сообщили «КП-Саратов», что Платунов якобы застрелил свою жену из обреза и закопал тело в Корольковом саду.

Как утверждают знакомые семьи, супруг якобы нашел любовницу, с Платуновой они собирались разводиться и делить имущество. Женщина просила его оставить ей и дочери квартиру.

Как стало известно «Комсомолке» от источника, близкого к правоохранительным органам, Платунов написал заявление об исчезновении жены спустя четыре часа после пропажи. Стражи порядка сразу отмели его версию, что она «загуляла» и начали расследование.

Телефон пропавшей нашли в мусорке около дома ее родителей, а собаки-ищейки потеряли ее след на улице Усиевича.

Также полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснилось, что в момент пропажи женщины в машине ее мужа как раз в том районе находился пассажир.

Утром Платунов показал, где закопал тело Натальи.

Наталья Платунова. Фото с личной страницы в соцсети

Наталья Платунова. Фото с личной страницы в соцсети

- Стрелял из обреза в голову сзади. Труп найден, отправлен на экспертизу, — сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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