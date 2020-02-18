Почти 20 улиц Саратова остались без отопления
Ведутся работы на Торговом проезде
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На Торговом проезде в Саратове начаты работы по устранению дефекта сварного шва на надземной теплотрассе.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», дефект был выявлен в ходе планового осмотра.
Ориентировочно до 17 часов не будет тепла на нескольких улицах: 1, 2-й Телеграфные, Вишневый, Деловой, Международный проезды, Вишневая, Деловая, Курдюмская, Лунная, Одесская, Саперная, Тверская, Школьная, Техническая, Мира, Деловой тупик, проспект 50 лет Октября, площадь Ленина.
Работы будет вести одна бригада и шесть единиц спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU