2020-02-17T18:47:33+03:00
Общество

Володин предложил мэрии Саратова заняться сносом и вывозом расселенных домов

На это спикер ГД предлагает потратить силы и средства, сэкономленные на уборке снега, которого почти не было в эту зиму
Поделиться:

Володин дал совет мэрии Саратова.

Изменить размер текста:

Вячеслав Володин опубликовал видео в телеграм-канале своих сторонников volodin.saratov. В нем спикер ГД РФ призывает власти Саратова использовать съэкономленные на вывозе невыпавшего снега деньги на снос и вывоз расселенных и заброшенных домов.

- Было бы правильно еще вот о чем сказать. Зимы практически не было, снега в тех количествах, к которым мы привыкли, тоже не было. Но при этом, отдать должное, хорошо подготовились, закупили технику, 650 млн область выделила городу Саратову на приобретение десятков автомобилей различного профиля, там порядка 50-ти КАМАЗов, другая техника. Одним словом, все в бюджете было предусмотрено, для того чтобы бороться со стихией, вывозить снег, и конечно, на это предполагались определенные средства. Если в ближайший месяц не будет сильных осадков, то вот эта экономия в бюджете должна остаться. Но при этом у нас с вами около двухсот домов отселенных в городе стоят немым укором. На вопросы, почему эти дома не сносятся и не вывозятся, есть отговорка: «Нет на это средств». Было бы правильно средства, которые, возможно, останутся по итогам этой зимы, а самое главное, технику, которая находится в муниципальных предприятиях и сегодня стоит, ожидая своего часа. Вот эта техника могла бы быть использована так же, как и средства, для того чтобы вывезти дома, из которых люди отселены, с тем чтобы у нас с вами город был чище. Это как предложение моим коллегам, тем, кто работает в мэрии города, - сказал Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для пожилых жителей Лысогорского района провели акцию «Активному долголетию в Саратовской области быть!»
Володин предложил мэрии Саратова заняться сносом и вывозом расселенных домов
Чиновники объяснили, кто виноват в падении качества жизни в Саратовской области
В Саратове поймали молодого лихача на «четверке»
На Вавилова в Саратове снесут двухэтажный дом
До конца марта для пассажиров АО «Саратовская ППК» действует скидка на проезд в черте города
В Саратовской области продлили срок сдачи разрешений на добычу пушных животных
Панков: Необходимость создания Фонда управления землями сельхозназначения очевидна
В Москве состоялось ежегодное собрание Ассоциации выпускников СЮИ-СГЮА
Жителей Юбилейного напугала стая собак у детского сада
Опубликован график подвоза отключенным от воды жителям Заводского
Двое братьев из Саратова получили срок за кражу бочки
Саратовские фехтовальщики взяли две бронзы турнира в Казани