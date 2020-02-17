Володин предложил мэрии Саратова заняться сносом и вывозом расселенных домов

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:47:33+03:00

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Вячеслав Володин опубликовал видео в телеграм-канале своих сторонников volodin.saratov. В нем спикер ГД РФ призывает власти Саратова использовать съэкономленные на вывозе невыпавшего снега деньги на снос и вывоз расселенных и заброшенных домов.

- Было бы правильно еще вот о чем сказать. Зимы практически не было, снега в тех количествах, к которым мы привыкли, тоже не было. Но при этом, отдать должное, хорошо подготовились, закупили технику, 650 млн область выделила городу Саратову на приобретение десятков автомобилей различного профиля, там порядка 50-ти КАМАЗов, другая техника. Одним словом, все в бюджете было предусмотрено, для того чтобы бороться со стихией, вывозить снег, и конечно, на это предполагались определенные средства. Если в ближайший месяц не будет сильных осадков, то вот эта экономия в бюджете должна остаться. Но при этом у нас с вами около двухсот домов отселенных в городе стоят немым укором. На вопросы, почему эти дома не сносятся и не вывозятся, есть отговорка: «Нет на это средств». Было бы правильно средства, которые, возможно, останутся по итогам этой зимы, а самое главное, технику, которая находится в муниципальных предприятиях и сегодня стоит, ожидая своего часа. Вот эта техника могла бы быть использована так же, как и средства, для того чтобы вывезти дома, из которых люди отселены, с тем чтобы у нас с вами город был чище. Это как предложение моим коллегам, тем, кто работает в мэрии города, - сказал Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU