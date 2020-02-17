Чиновники объяснили, кто виноват в падении качества жизни в Саратовской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:13:31+03:00

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В правительстве Саратовской области к вечеру 17 февраля отреагировали на опубликованный утром рейтинг РИА Новости, посвященный качеству жизни в российских регионах. Напомним, Саратовская область продемонстрировала один из самых серьезных темпов падения: на десять пунктов — с 38 места в 2018 году на 48-е в 2019. Задачу объяснить, почему это не так плохо, поставили перед министерством экономического развития.

В Минэкономразвития назвали это падение «некоторым снижением» и заявили, что регион все-равно остается в середине таблицы — на 48 месте из 85. В министерстве подчеркнули, что у наших соседей тоже все не очень хорошо, хотя рейтинги там не обвалились так сильно.

- По уровню бюджетной обеспеченности, доходам населения и демографическим показателям область испытывает известные сложности.

Соседние с нами регионы показывают практически такие же сводные показатели и снижение общего рейтингового места: Пензенская область — 47 баллов, снижение с 30 на 37 место; Волгоградская область — 46,2 балла, снижение с 37 на 42 место, — говорится в сообщении, распространенным в СМИ из правительства региона. В тексте не стали упоминать Самарскую область, которая переместилась с 18 на 16 место, или Воронежскую, сохранившую свое седьмое место, или Оренбургскую, подтянувшуюся с 33 на 32 место.

В министерстве отметили меры по увеличению зарплат бюджетников, решения по доплатам отдельным категориям молодых специалистов. Также подчеркнули «активную работу по обеспечению роста зарплат» в целом по экономике.

Эффективность этих мер в министерстве не оценили, вероятно, потому что это уже сделано в рейтинге РИА Новости, где Саратовская область потеряла сразу десять позиций.

В министерстве в очередной раз отметили, что «демографическую нагрузку осложняют», большое количество стариков, доля которых сегодня 28,2% от населения региона. При этом средняя продолжительность жизни в регионе достигла абсолютного исторического максимума — 73 года, но плохо влияет на уровень смертности в области.

Минэкономразвития вспомнил, сколько и каких полезных объектов было построено для соцсферы области в рамках нацпроектов. Упомянули также о создании «шести виртуальных залов в городах Аркадак, Балашов, Красноармейск, Пугачев, Ртищево и Хвалынск».

- Более детальный анализ результатов будет возможен после опубликования полных данных по используемым в рейтинге показателям, — заметили в министерстве.

Показатели РИА новости, на основании которых был выведен средний балл и составлен рейтинг регионов, характеризуют основные аспекты качества жизни: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU