2020-02-17T11:35:03+03:00
Происшествия

По Саратову гонял лишенный прав водитель с поддельным удостоверением

Документа он лишился за то, что уехал с места ДТП
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Поддельные права - не смешной розыгрыш, а уголовное делоПоддельные права - не смешной розыгрыш, а уголовное дело
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В минувшее воскресенье, 16 февраля, ГИБДД в Саратове задержала водителя с поддельными правами.

В 11:00 сотрудники ДПС возле дома №1 по Большой Горной остановили автомобиль Kia Spectra. При проверке документов 44-летний водитель предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у патрульных сомнения в подлинности.

При проверке выяснилось, что задержанный мужчина уже лишен водительских за оставление места ДТП. Причем произошло это буквально месяц назад. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что водительские права, которые он показал сотрудникам ДПС, — поддельные.

Уголовное дело, возбужденное после этого случая, грозит водителю тюремным заключением до года или принудительными работами на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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