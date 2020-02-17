По Саратову гонял лишенный прав водитель с поддельным удостоверением
В минувшее воскресенье, 16 февраля, ГИБДД в Саратове задержала водителя с поддельными правами.
В 11:00 сотрудники ДПС возле дома №1 по Большой Горной остановили автомобиль Kia Spectra. При проверке документов 44-летний водитель предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у патрульных сомнения в подлинности.
При проверке выяснилось, что задержанный мужчина уже лишен водительских за оставление места ДТП. Причем произошло это буквально месяц назад. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что водительские права, которые он показал сотрудникам ДПС, — поддельные.
Уголовное дело, возбужденное после этого случая, грозит водителю тюремным заключением до года или принудительными работами на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU