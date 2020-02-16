2020-02-16T12:00:54+03:00
Спорт

Норвежский биатлонист признал превосходство бывшего саратовца Александра Логинова

Ветле-Сьястад Кристиансен после победы Логинова в спринте заявил, что тот сейчас лучший
Екатерина Семенова
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Биатлонист из Норвегии Ветле-Сьястад Кристиансен признал превосходство Александра Логинова.

Как сообщают федеральные СМИ, спортсмен заявил, что сейчас Логинов лучше них. Эти слова были сказаны после победы бывшего саратовского биатлониста в Антхольце, где он выиграл спринтерскую гонку.

При этом Ветле-Сьястад Кристиансен напомнил о «темном прошлом» Логинова, отмечая то обстоятельство, что ранее его дисквалифицировали за допинг.

- Но теперь он здесь. И мы конкурируем на равных условиях. Мы должны уважать эти правила, – сказал норвежец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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