Норвежский биатлонист признал превосходство бывшего саратовца Александра Логинова

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:00:54+03:00

Ветле-Сьястад Кристиансен после победы Логинова в спринте заявил, что тот сейчас лучший

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Биатлонист из Норвегии Ветле-Сьястад Кристиансен признал превосходство Александра Логинова.

Как сообщают федеральные СМИ, спортсмен заявил, что сейчас Логинов лучше них. Эти слова были сказаны после победы бывшего саратовского биатлониста в Антхольце, где он выиграл спринтерскую гонку.

При этом Ветле-Сьястад Кристиансен напомнил о «темном прошлом» Логинова, отмечая то обстоятельство, что ранее его дисквалифицировали за допинг.

- Но теперь он здесь. И мы конкурируем на равных условиях. Мы должны уважать эти правила, – сказал норвежец.

ИСТОЧНИК KP.RU