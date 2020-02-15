2020-02-15T17:32:19+03:00
Общество

СКР: В Саратовской области ни одно уголовное дело в отношении врачей не дошло до суда

Такие данные за 2019 год привел инспектор КСО СУ СК Артем Ершов
Ольга Симонова
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На Всероссийском медико-правовом форуме «Врачевание в России — гордость или трагедия профессии», который проходит сегодня, 15 февраля, в Саратове с докладом выступил инспектор КСО СУ СК по Саратовской области Артем Ершов.

Он рассказал, что в последнее время наблюдается рост количества обращений граждан в правоохранительные органы по факту некачественного оказания медицинской помощи.

- В 2018 году таких обращений в СУ СКР по Саратовской области было 96, в 2019 — 114, — отметил Ершов.

По итогам было возбуждено 48 дел по факту ненадлежащего оказания медпомощи, а в 35 случаях — в возбуждении было отказано.

- В 2019 году в Саратовской области ни одно уголовное дело в отношении врачей не дошло до суда, все были прекращены, — заявил инспектор.

Он отметил, что наиболее высокие профессиональные риски несут такие специалисты, как акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи, педиатры, так как по этим профилям жалуются чаще всего.

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По статистике, которую привел сотрудник регионального СУ СКР, чаще всего медработникам инкриминируются причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией, неоказание помощи больному и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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