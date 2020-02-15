В Саратове проходит Всероссийский форум о защите врачей
В Саратове сегодня, 15 февраля, проходит Всероссийский медико-правовой форум «Врачевание в России — гордость или трагедия профессии». Его организатором является СРО «Объединение медицинских учреждений» при поддержке ФГБОУ ВО Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского.
Целью форума является привлечение внимания к проблеме падения статуса врача, защита чести, достоинства, доброго имени и профессиональной репутации медицинского работника.
.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в конференц-зале СГМУ собрались несколько сотен участников: действующих медиков, студентов, руководителей клиник, общественников и юристов. Форум продлится до вечера и охватит несколько тем, которые актуальны для России, где взаимоотношения врачей с пациентами порой являются слишком острыми и неоднозначными.
На форуме выступил Иван Печерей к.м.н., ведущий юрист юридической группы «Ремез, Печерей и партнеры» (Москва). Он призвал медиков научиться грамотному подходу в общении с пациентами.
.
По его словам, наиболее распространенной проблемой является оскорбление врача со стороны пациента.
Ольга Вострикова, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов. Член этического и антикоррупционного комитетов Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт гранта мэра Москвы, уверена, что не должно быть противостояния врачей и пациентов.
.
- Нам нужно объединяться, нам нужно идти в едином порыве. Нам нужно ломать нашу систему здравоохранения, чтобы она была правильной как для врача, так и для пациента. Потому что все мы работаем ради спасения жизни — и это главное, — уверена она.
ИСТОЧНИК KP.RU