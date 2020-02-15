2020-02-15T16:00:07+03:00
Общество

Guf отменил концерт на День защитника Отечества в Саратове

У артиста сломаны два ребра
Ольга Симонова
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Рэпер GufРэпер GufФото: Евгения ГУСЕВА
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Рэпер Алексей Долматов, также известный как Guf, отменил свой концерт в Саратове, который должен был состояться 23 февраля.

- У Гуфа сломались два ребра, в силу чего он не может выступать. По этой причине все концерты, которые были запланированы на февраль, — отменяются, — написали на странице саратовской встречи в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы принесли свои извинения и пообещали вернуть деньги за билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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