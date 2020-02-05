2020-02-05T08:37:40+03:00
Общество

В День защитника Отечества в Саратове выступит Guf

Концерт уже переносился
Дарья Вострикова
Поделиться:
..Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В саратовском клубе в День защитника Отечества, 23 февраля, выступит известный рэпер Алексей Долматов, известный как Guf.

Об этом сообщает официальная группа исполнителя в соцсети «Вконтакте».

За встречу с исполнителем его фанатам придется отдать от 1,2 до 2,3 тыс. рублей.

Информацию о концерте бурно обсудили местные жители в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

- Нет, это уже совсем. Пусть привозят в обычный день, но не на 75 лет победы. Я все-таки думаю, что большинство людей в Саратове — нормальные, — уточнила Екатерина Баянгалиева.

- Саратов - самая большая наркоклиника? Или дурь дешевле чем в Тайланде? — сыронизировал пользователь под ником «Андрей Викторович». Видимо, мужчина имел в виду отсылку Gufa к запрещенным веществам в треках и незаконным увлечениям самого рэпера.

Однако не все саратовцы придерживаются таких настроений. В паблике встречи с исполнителем в соцсети «ВКонтакте» число участников зашкаливает за восемь сотен, еще 200 человек возможно присоединятся к ним.

Напомним, что с критикой местные жители встретили новость о выступлении Ольги Бузовой 19 апреля, а в 2018 и вовсе, «спасли оперный театр» от выступления певицы — общественность так возмущалась приездом, что концерт пришлось отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня 166 выпускников из Саратовской области напишут итоговое сочинение
Трое мужчин похитили собутыльника и до смерти забили его на берегу пруда в Новоузенском районе
В Саратове проходит неделя игротек
В центре Саратова в павильоне «Молоко» торговали пивом
В Саратове мужчина отобрал у своей матери золото и телефон
В Саратове женщину обманули на 41 тыс. рублей при сдаче квартиры
Лже-сотрудница банка выманила у жительницы Саратова 132 тыс. рублей
Пьяный рыбак провалился под лед на Набережной в Саратове
В Новоузенском районе УАЗ кувыркнулся в кювет
По подозрению в экстремизме задержан саратовец
Завтра пройдет прямая линия по вопросам миграции в Саратовской области
В аварии у кладбища в Новоузенском районе пострадали двое человек
Коронавирус: в Саратовской области проверили четвертого подозрительного заболевшего
В День защитника Отечества в Саратове выступит Guf
Пьяный дебошир после угроз убить отца напал на полицейского в Саратове
В Саратове Toyota Camry сбила пятилетнюю девочку с мамой
В Балашове сын до смерти забил отца
В Саратовской области будет сильный ветер и мокрый снег
В селе под Саратовом двое подсобных рабочих фермы погибли в бане