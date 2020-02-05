В День защитника Отечества в Саратове выступит Guf

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:37:40+03:00

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В саратовском клубе в День защитника Отечества, 23 февраля, выступит известный рэпер Алексей Долматов, известный как Guf.

Об этом сообщает официальная группа исполнителя в соцсети «Вконтакте».

За встречу с исполнителем его фанатам придется отдать от 1,2 до 2,3 тыс. рублей.

Информацию о концерте бурно обсудили местные жители в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

- Нет, это уже совсем. Пусть привозят в обычный день, но не на 75 лет победы. Я все-таки думаю, что большинство людей в Саратове — нормальные, — уточнила Екатерина Баянгалиева.

- Саратов - самая большая наркоклиника? Или дурь дешевле чем в Тайланде? — сыронизировал пользователь под ником «Андрей Викторович». Видимо, мужчина имел в виду отсылку Gufa к запрещенным веществам в треках и незаконным увлечениям самого рэпера.

Однако не все саратовцы придерживаются таких настроений. В паблике встречи с исполнителем в соцсети «ВКонтакте» число участников зашкаливает за восемь сотен, еще 200 человек возможно присоединятся к ним.

Напомним, что с критикой местные жители встретили новость о выступлении Ольги Бузовой 19 апреля, а в 2018 и вовсе, «спасли оперный театр» от выступления певицы — общественность так возмущалась приездом, что концерт пришлось отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU