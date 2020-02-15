2020-02-15T10:01:22+03:00
Общество

Политолог о докладе Загородней: Прозвучавшие признаки неблагополучия подростков — это предостережение всем нам

По словам Яны Амелиной, эта сложная тема должна осмысливаться в обществе
Ольга Симонова
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Политолог Яна Амелина прокомментировала доклад Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней.

- Поднятая детским омбудсменом по Саратовской области тема, действительно, достаточно сложна и табуирована, несмотря на то, что проблемами детского и подросткового суицида и деструктивных настроений озабочены педагогическое и родительское сообщество. Но, к сожалению, мы сами не знаем, как подойти к их решению, проще закрыть глаза и не называть вещи своими именами. Но от этого проблема не становится менее значимой и актуальной, поэтому неудивительно, что прозвучавшие данные доклада вызвали такой резонанс в СМИ.

Мне понятно, чем руководствовалась Уполномоченный по правам ребенка, раскрывая детали проведенного исследования на основе мониторинга соцсетей. Прозвучавшие признаки психологического неблагополучия подростков — это предостережение всем нам: родителям, педагогам, социальным работникам, детским врачам. Ведь это мы в первую очередь должны видеть и замечать настораживающую симптоматику: изменения в поведении, внешнем облике, пристрастиях наших детей.

И даже музыкальные предпочтения тоже могут стать тревожным сигналом. Неслучайно в докладе есть ссылка на интерес к песням и личности Курта Кобейна — общеизвестный факт, что смерть музыканта связывают с наркотической передозировкой. Его суицид повлек за собой целую серию самоубийств среди молодежи.

Очевидно, что эта сложная тема должна осмысливаться в обществе, обсуждаться, изучаться специалистами. Только тогда можно найти адекватные меры и уберечь наших детей от необдуманных поступков, спровоцированных, в том числе модой, подражанием и культом саморазрушения, — прокомментировала Яна Амелина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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