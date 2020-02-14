2020-02-14T16:25:12+03:00
Общество

Замглавного санитарного врача Саратовской области: Известия о коронавирусе — как сводки с фронта

Общественники по-прежнему не могут найти маски в аптеках
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Общественной палате Саратовской области в пятницу, 14 февраля, прошло совещание по ситуации с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие началось с упоминания о памятной дате — 31-летия дня вывода советских войск из Афганистана, который отмечается 15 февраля.

Одной из тем обсуждения стала нашумевшая в последние дни ситуация с отсутствием медицинских масок в аптеках.

Член ОПы, ведущая заседание, Татьяна Топилина отметила, что общественники вообще не смогли найти масок. Кроме того, выросли продажи противовирусных препаратов. Однако, по ее словам, ситуация по вирусам для России обычна, поэтому оснований для паники нет.

Заместитель главного санитарного врача области Надежда Матвеева сравнила известия по коронавирусу со сводками с фронта.

- У нас так же, как и в других регионах, возвращаются люди из Китая, прибыли студенты в консерваторию, продолжаются грузовые перевозки поездами из Китая. Наша задача — не допустить завоза, а если это случится — сделать все, чтобы сдержать распространение. У нас есть федеральный план взаимодействия по этой теме, есть и региональный. В аэропорту встречаем международные рейсы, у нас нет прямых полетов из Китая, что облегчает ситуацию. Все работники аэропорта переведены на масочный режим, там дополнительно проведены закупки средств защиты, — рассказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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