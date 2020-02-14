Сломанный забор у незаконного перехода на 50 лет Октября обещали починить
В администрации Саратова отреагировали на публикацию о сломанном заборе на проспекте 50 лет Октября.
- В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению поврежденного участка ограждения, — сообщили «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.
Там также напомнили, что пешеходного перехода в данном месте нет.
- Улица — магистральная, с интенсивным движением транспорта. Рядом находится подземный пешеходный переход. Комитет вдоль проезжей части установил ограждение, не позволяющее переходить дорогу в неположенном месте, — отметили чиновники.
ИСТОЧНИК KP.RU