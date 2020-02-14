В Саратове сломали забор на опасном участке дороги
Жители Саратова сломали забор, ограждающий опасный участок на проспекте 50 лет Октября.
Как убедился корреспондент «КП-Саратов», жители продолжают активно переходить дорогу у остановки «Торговый центр», несмотря на запрет.
.Фото: Екатерина Семенова
Светофор, установленный в этом месте, предназначен для автомобилистов, поэтому пешеходам нельзя пересекать дорогу, несмотря на зеленый сигнал. В нескольких метрах имеется подземный переход, но большинство горожан считают, что им пользоваться неудобно.
.Фото: Екатерина Семенова
Для обеспечения безопасности был установлен забор, однако одна из его секций вскоре оказалась сломана, и граждане продолжают идти сквозь поток машин.
ИСТОЧНИК KP.RU