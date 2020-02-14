В Саратове сломали забор на опасном участке дороги

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:43:52+03:00

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Жители Саратова сломали забор, ограждающий опасный участок на проспекте 50 лет Октября.

Как убедился корреспондент «КП-Саратов», жители продолжают активно переходить дорогу у остановки «Торговый центр», несмотря на запрет.

Светофор, установленный в этом месте, предназначен для автомобилистов, поэтому пешеходам нельзя пересекать дорогу, несмотря на зеленый сигнал. В нескольких метрах имеется подземный переход, но большинство горожан считают, что им пользоваться неудобно.

Для обеспечения безопасности был установлен забор, однако одна из его секций вскоре оказалась сломана, и граждане продолжают идти сквозь поток машин.

ИСТОЧНИК KP.RU